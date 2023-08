Calci, "incuria e abbandono nelle aree sosta riqualificate a marzo"

Incuria e abbandono al Riparo di Fonte a Noce e Canniccio di Foce Castagnolo: a segnalarli Uniti per Calci, che documenta con foto lo stato di trascuratezza di due aree oggetto di un intervento di recupero ad hoc lo scorso marzo. Un progetto, del Comune, che è stato finanziato nell’ambito del Piano di sviluppo rurale, con un investimento di 73.000 euro che ha riguardato anche due sentieri e un altro canniccio.

“A detta degli amministratori calcesani, queste opere sarebbero dovute essere importanti e strategiche, sia per i tanti appassionati del nostro territorio, sia in chiave di sviluppo turistico - sottolineano da Uniti per Calci - vista la stagione turistica in corso, ci aspettavamo una manutenzione puntuale e adeguata di queste aree di sosta. Invece, quando sabato 5 agosto abbiamo fatto un sopralluogo sul Monte Pisano, ne abbiamo scoperto, e documentato con foto, lo stato di abbandono, sciatteria e trascuratezza. Eppure, con tanto di comunicati stampa e foto, erano state presentate alla collettività come spazi esterni accessibili, fruibili e adeguati a ospitare anche un elevato numero di escursionisti e sportivi. Invece ci siamo trovati di fronte a uno spettacolo inaccettabile: la zona, a distanza di appena cinque mesi dalla fine dell’intervento, risulta in grave stato di incuria e abbandono”.

"La vegetazione - spiegano da Uniti per Calci - avvolge questi punti di sosta, così da rendere il Canniccio di Foce Castagnolo non solo invisibile, ma anche inaccessibile. A causa delle piante non è possibile percorrere il tracciato per accedervi, e le due postazioni per il picnic sono circondate da rovi e arbusti. Peraltro la panca in legno, che era stata collocata in prossimità del tavolo da picnic, è stata asportata da vandali. In marzo la Giunta aveva definito questo intervento uno scatto per la promozione del territorio, un’opera importante e strategica, anche in chiave di sviluppo turistico. Bello scatto!… Se si hanno veramente a cuore Calci e i suoi dintorni, è necessario che interventi come questi, finanziati con fondi pubblici, vengano manutenuti nel tempo e non abbandonati a loro stessi dopo le foto di rito al momento dell’inaugurazione” concludono dal gruppo consiliare.