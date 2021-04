Abbandono rifiuti a Calci: 3 multe da 600 euro grazie alla telecamera mobile

Nelle scorse settimane sono state comminate a Calci tre sanzioni da 600 euro ciascuna nei confronti di persone che si sono rese responsabili di abbandono di rifiuti nell'ambiente. Nello specifico due sanzioni sono state elevate dagli agenti della Polizia Municipale e una dai Carabinieri della stazione locale.

"Ringraziamo le forze di presidio del territorio che, fra i molti adempimenti, pongono sempre molta attenzione anche al contrasto di una pratica odiosa come quella dell'abbandono rifiuti" interviene l'assessore all'ambiente Stefano Tordella.

"L'attività della Polizia Municipale, grazie anche all'ausilio di una telecamera mobile, ultramoderna - conclude il sindaco Massimiliano Ghimenti - è ormai settimalmente dedicata anche a far passare la voglia di essere incivili alle, per fortuna non molte, persone che se ne fregano del bene pubblico e collettivo. Un lavoro prezioso ed un investimento importante, quello relativo all'acquisto dell'occhio elettronico mobile, che abbiamo fortemente voluto nel nostro primo mandato e che sta dando i propri frutti. Le sanzioni da 600 euro che vengono comminate e le sempre più frequenti notizie di incivili 'pizzicati' devono fare da deterrente e scoraggiare una pratica odiosa che danenggia tutti e che non ha giustificazioni".