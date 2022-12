Capannoli, rifiuti abbandonati vicino alla Madonnina dei Ciclisti

"Non si ferma l’abbandono selvaggio di rifiuti nei campi che costeggiano la Sp26, tra Santo Pietro Belvedere e San Marco". È quando denunciano da Fratelli d'Italia Capannoli.



"Le immagini parlano da sole, siamo davanti a una scena di vero degrado: numerosi sacchi neri colmi di immondizia sono stati abbandonati in un’area poco distante dalla Madonnina dei Ciclisti - sottolineano - In passato abbiamo segnalato più volte questo problema all’amministrazione comunale di Capannoli, senza però che si sia risolto nulla, dato che l’abbandono di rifiuti continua in maniera incessante".