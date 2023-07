Prosegue la lotta all'abbandono di rifiuti nel comune di Vicopisano: l'amministrazione ha deciso la chiusura della golena d'Arno in alcuni punti del territorio, attualmente più colpiti dal fenomeno "Ci sono persone - denuncia l'assessore Juri Filippi - che vanno a scaricare la loro immondizia, di ogni tipo, con macchine e furgoni. E toglierla, visto che spesso sono cose ingombranti, e molto pesanti o difficili da togliere per altri motivi, è anche oneroso economicamente oltre a rappresentare un danno ambientale. Questo non può più essere assolutamente tollerato, i cittadini virtuosi, che sono la maggioranza, non devono più 'pagare', in ogni senso, per i cittadini incivili. Per questo ci siamo impegnati, con le assessore Fabiola Franchi e Valentina Bertini, e con il consigliere Alessio Ferrucci, sempre con il supporto della Polizia Municipale, a chiudere la golena in diversi punti e monitoreremo le conseguenze, anche per le decisioni future".

"Oltre alla chiusura della golena - sottolinea l'assessore alla Polizia Municipale Bertini - abbiamo anche acquistato due nuove fototrappole, adesso ne abbiamo quattro e con queste intendiamo colpire e sanzionare coloro che abbandonano, senza alcun senso di responsabilità, i loro rifiuti. Recentemente sono aumentate anche le multe per errato conferimento degli stessi, le ultime ad esempio sono state comminate in via di Cesana, in via Provinciale Vicarese, a Lugnano, e in via Filippi a Caprona. Come dice l'assessore Filippi non possiamo accettare che alcuni cittadini facciano bene la differenziata e altri, senza rispetto, aspettino il venerdì per mettere tutta la loro immondizia nell'indifferenziato. Meritano di essere sanzionati per la loro inciviltà perché il loro comportamento sbagliato ricade sui cittadini corretti. Chiedo alla comunità di continuare a darci una mano in questo, segnalateci comportamenti non conformi, agiremo prontamente".

Intensa, al pari dell'attività di controllo e sanzionatoria, è anche quella della pulizia e della rimozione degli abbandoni. "Quotidianamente, in stretta collaborazione con Geofor - spiega l'assessore all'ambiente Franchi - con l'ufficio ambiente e servizi esterni, con gli stradini di paese e con l'associazione VicoVerde, come forma di volontariato, puliamo il territorio, da Vicopisano a Caprona, rispondendo anche alle segnalazioni dei cittadini, che dimostrano sempre più senso civico e attenzione, e cercando di non tralasciare nessuna strada, nessuna zona. La nostra opera congiunta e continua si vede, troviamo meno rifiuti, meno sporcizia, ma gli abbandoni continuano e di inciviltà ne subiamo ancora tanta, purtroppo. Noi andremo avanti con forza con questa azione di monitoraggio e di rimozione dell'immondizia, ovunque si trovi, ma come hanno detto bene Bertini e Filippi, intensificheremo contestualmente, e molto, anche l'attività di controllo e sanzionatoria. L'ambiente e la natura sono la casa di tutti, un bene comune che tutti dobbiamo avere a cuore e tutelare, per questo non tollereremo più abbandoni e comportamenti non corretti".