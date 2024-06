Prosegue il botta e risposta tra il Comitato per la difesa di Coltano e l'amministrazione comunale sul tema dell'abbandono dei rifiuti nella frazione pisana.

E' proprio il Comitato che replica all'assessore all'Ambiente Giulia Gambini che aveva fatto il punto sugli interventi di pulizia effettuati a Coltano.

"Come detto nel comunicato - afferma Anita Faccendoni, presidente del Comitato per la difesa di Coltano - a seguito dei nostri esposti alla Procura e ad altre autorità, sono stati eseguiti alcuni interventi di ripulitura. Tuttavia, mai è stato attuato alcun intervento di controllo e di prevenzione, nonostante le sbandierate e ripetute promesse di installare telecamere. Questo fa sì che gli abbandoni si ripetano, e prevedibilmente continueranno se ci si muove esclusivamente ex post".

"Inoltre, negli interventi di ripulitura, è sempre stata evitata la zona del campo rom, nonostante i numerosi impegni del Sindaco per una 'gestione dell’area' - prosegue Faccendoni - perché quell’area viene lasciata a sé stessa e le pulizie vengono fatte dal campo rom in poi? Se l’assessora avesse fatto un sopralluogo avrebbe costatato che ora la situazione è fuori controllo. I turisti, che possono passare solo da lì a causa della chiusura del ponte sull’Aurelia, vedendo quel disastro tornano indietro terrorizzati. Eppure Coltano è Pisa ed è Parco, e ha diritto a un minimo di decoro. Rispetto alle risposte dell’assessora, il Comitato conferma di non aver mai ricevuto alcuna sua mail. Conoscendo l’inefficienza della rete a Coltano - ribadisce Faccendoni - ho sempre inviato anche il mio cellulare personale, al quale nessuno mai mi ha contattato. Restiamo comunque a disposizione per un incontro quando l’assessora Gambini vorrà".