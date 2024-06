L'amministrazione pisana risponde al Comitato per la difesa di Coltano, che ieri è tornato a incalzare il Comune sul problema dell'abbandono dei rifiuti nella zona. E' l'assessore all'ambiente del Comune di Pisa che, in primis, precisa che "alle richieste per posta elettronica ordinaria avanzate dal Comitato di Coltano, in cui veniva richiesto un incontro sulle tematiche specifiche, è stata data pronta risposta proponendo più date e orari per l'incontro, senza mai ricevere conferma dal Comitato stesso".

Nel merito, si legge nella nota che "a seguito dell’intervento straordinario di rimozione di rifiuti effettuato in via dell’Idrovora nel settembre del 2023, la zona di Coltano è attenzionata e monitorata con costanza, con almeno due sopralluoghi settimanali a cura del personale dell’Ufficio Ambiente deputato ai controlli, il quale ha sempre prontamente segnalato a Geofor eventuali necessità di interventi di rimozione di rifiuti abbandonati. Nel dettaglio, da gennaio ad oggi sono stati complessivamente richiesti a Geofor 44 interventi di rimozione, poi effettuati dalla stessa azienda nelle seguenti zone: 17 in via dell’Idrovora, 3 in via Sofina, 14 in via del Caligi, 5 in via Dogali, 3 in via Centro RAI e 2 in via dei Cappellani. In merito agli abbandoni di ingombranti abbandonati su terreni di proprietà di altri enti pubblici o di privati, sono stati prontamente avviati i procedimenti ed i contraddittori nei confronti dei responsabili per competenza".