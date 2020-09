Abbandona i rifiuti sul territorio comunale: pizzicato dall'occhio elettronico, scatta la sanzione

Porseguono a Calci i controlli contro l'inciviltà e l'abbandono di rifiuti nell'ambiente. Controlli che si avvalgono anche di telecamera mobile ultramoderna attiva sul territorio comunale. "Ringraziamo la Polizia Municipale di Calci - spiega il sindaco, Massimiliano Ghimenti - che ha individuato chi ha abbandonato dei rifiuti nei pressi di una campana del vetro sul nostro territorio comunale. Come già annunciato dall'amministrazione, che alla fine del 2019 ha destinato 4.500 euro del bilancio comunale per dotare il paese di uno strumento ultra tecnologico, saranno sempre più serrati i controlli degli agenti che, come in questo caso, risaliranno al responsabile che sarà sanzionato".

L'auspicio "è che i controlli, questo strumento e questo episodio - afferma l'assessore all'ambiente Stefano Tordella - servano da deterrente per gli incivili che, se saranno catturati dalla telecamera, si vedranno recapitare una sanzione a casa. Questo andrà a beneficio dell'ambiente, del decoro del paese e dei tanti calcesani virtuosi che non possono 'pagare' per le azioni insensate e prive di buon senso di pochi".