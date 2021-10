San Giuliano Terme, abbandonano rifiuti sotto gli occhi dell'assessore: sanzionati

Un altro intervento della Polizia municipale di San Giuliano Terme nel campo della lotta all'abbandono di rifiuti, dopo il caso dell'hotel Granduca.

Il fatto è accaduto mercoledì 20 ottobre. Tra Le Maggiola e San Martino a Ulmiano, su via Lenin, proprio di fronte alla sede operativa di Geste, la società in house del Comune di San Giuliano Terme - che lì cucina e confeziona i pasti per le mense scolastiche - il nucleo ambientale della Polizia municipale è riuscita a rintracciare in flagranza due soggetti residenti nel Comune di Pisa, che stavano effettuando lo scarico al suolo di rifiuti ingombranti e recuperando altro materiale metallico depositato dalla società che ha in uso l'area oggetto del controllo. I due sono stati identificati e sanzionati amministrativamente per abbandono di rifiuti e penalmente per attività di gestione rifiuti non autorizzata.

"Questo è stato possibile grazie alla segnalazione di un cittadino e dell'assessora Lara Ceccarelli, in visita in quel momento alla sede di Geste - commentano il sindaco Sergio Di Maio e l'assessore all'Ambiente Filippo Pancrazzi - li ringraziamo per la preziosa collaborazione, è stata una grande dimostrazione di senso civico verso la quale non siamo insensibili: saremo sempre dalla parte di chi aiuta a contrastare gli abbandoni di rifiuti, sia effettuando segnalazioni come in questo caso, sia organizzando raccolte di rifiuti a titolo volontario nelle frazioni. Questo intervento è stato effettuato dalla nostra Polizia municipale a strettissimo giro di posta rispetto a quello dell'ex hotel Granduca nella frazione capoluogo, culmine di un'indagine più lunga e complessa. Ringraziamo ancora una volta i nostri agenti per il gran lavoro: la lotta all'abbandono dei rifiuti vogliamo vincerla".