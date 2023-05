Abbandono rifiuti, l'esperienza di Vecchiano: nel 2022 multe per oltre 65mila euro

Vecchiano combatte contro l'abbandono rifiuti, con la Polizia Municipale e con il gruppo di lavoro realizzato insieme all’Ufficio Ambiente del Comune. I numeri più aggiornati parlano di un'intensa attività investigativa, segno di un fenomeno purtroppo lontano dallo scomparire. "Fino al solo mese di marzo 2023 - dicono il sindaco Massimiliano Angori e l'assessore Mina Canarini - sono state elevate 7 violazioni in tema di disciplina ambientale per un totale sanzionatorio pari a circa 5700 euro; il 2022 invece si è chiuso con 32 violazioni contestate per un valore sanzionatorio complessivo pari a un valore di oltre 65mila euro".

Azioni che richiederebbero coordinazione e dialogo fra enti territoriali, perché spesso gli abbandoni sono ai confini dei comuni, o sono comunque inseriti in contesti economici: "La Polizia Municipale, è bene sottolinearlo, effettua, in materia, indagini importanti che coinvolgono più comuni e anche una provincia diversa da quella di Pisa, perché spesso gli abbandoni nell'area boscata o nella zona della Bonifica sono opera di ditte private o di svuotacantine. Molti, ad esempio, sono stati, nel tempo, gli interventi di fermo veicoli riscontrando un trasporto non autorizzato di rifiuti". "Le indagini che riguardano reati ambientali sono molto complessi - proseguono Angoni e Canarini - ad esempio l’indagine su traffico illecito di rifiuti di ottobre 2022 a carico di una ditta è ancora in corso, come quella relativa al traffico illecito di rifiuti edili per cui sono state denunciate ben 9 persone. Due esempi di indagini complesse che coinvolgono anche la Procura di Pisa e la Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze".

L'amministrazione ricorda che "da aprile 2022 sul territorio comunale sono attive due squadre di spazzamento che per 6 giorni a settimana si occupano di migliorare il decoro delle frazioni, ma non solo: perché nei loro compiti c’è anche la pulizia delle griglie stradali e la pulizia delle piazzole delle campane del vetro. Il raddoppio di questo servizio ha consentito una maggiore e più puntuale attenzione alla rimozione dei rifiuti bordo strada, solitamente molto visibili a seguito dello sfalcio dei cigli. Adesso il collegamento dei due servizi ha permesso un miglioramento apprezzabile da tutti lungo le vie comunali, ma soprattutto il raddoppio consente una gestione praticamente quotidiana delle segnalazioni, una sorta di pronto intervento sul territorio sia in termini operativi sia in termini di segnalazione".

Ma la pulizia non sempre porta pulizia: "Paradossalmente - spiega Canarini - in questo anno sono aumentati gli abbandoni dei sacchetti alle campane del vetro, un fenomeno documentato da molte foto. Il continuo collegamento tra squadre di spazzamento, ufficio ambiente e polizia municipale sta producendo foto di segnalazioni della squadra, controlli da parte della polizia municipale e dove possibile verbali di sanzione alle persone responsabili di abbandono".