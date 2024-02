San Miniato, rifiuti semi solidi abbandonati lungo il fosso: interviene Arpat

Lo scorso 6 febbraio, in tarda mattinata, la Sala Operativa della Protezione Civile di Firenze, allertata dalla Polizia Municipale di San Miniato, ha attivato il Dipartimento ARPAT di Pisa per la presenza di una sostanza semi solida presso il fosso campestre in via Casciana Lari.

Il personale del Dipartimento, recatosi sul luogo, ha verificato la presenza di una sostanza allo stato semi solido di color giallo/arancio, per un tratto di circa 50 metri lungo il fosso (a sud del sottopasso della SGC FIPILI), da cui non scaturivano particolari maleodoranze.

Durante l’accertamento, il personale ha prelevato un campione della sostanza per la ricerca dei metalli. I risultati analitici non hanno evidenziato contaminanti inorganici. Il materiale analizzato presenta concentrazioni di metalli paragonabili a quelle di un terreno naturale.

Gli operatori, intervenuti sul luogo, non hanno rilevato elementi utili all’identificazione del soggetto responsabile dell’evento, pertanto, il Dipartimento di Pisa ha proposto al Comune di San Miniato di provvedere alla rimozione della sostanza, avvalendosi di una ditta specializzata. Quest’operazione si rende necessaria per evitare che i rifiuti semi-solidi abbandonati sul terreno, al primo evento meteo significativo, possano finire in Arno, trascinati dalla pioggia.