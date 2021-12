Via libera all'abbattimento di 9 pini sull'Aurelia a Madonna dell'Acqua

È stato approvato il progetto esecutivo per l'abbattimento di 9 piante di pino sulla Strada Statale Aurelia, a Madonna dell'Acqua, tra via Pietrasantina e via delle Palanche, nel comune di San Giuliano Terme. L'intervento si rende necessario per mettere in sicurezza la circolazione stradale. Le 9 piante (10 in totale, poiché una è stata abbattuta dai Vigili del Fuoco) presentano lesioni alla base della corteccia e sono situate tra la banchina stradale e la fossa laterale per il deflusso dell'acqua piovana: si rende quindi necessario un intervento. Il costo dell'operazione ammonta a 20mila euro.

"Si tratta di un intervento molto importante per aumentare la sicurezza dell'incrocio interessato - commentano l'assessore all'Ambiente Filippo Pancrazzi e il sindaco Sergio Di Maio - in questo caso si tratta del via libera da parte della Giunta, i passaggi successivi riguarderanno l'affidamento dei lavori e poi il via all'intervento. Proseguono quindi le operazioni di manutenzione delle alberature su tutto il territorio comunale, già in corso in diverse frazioni, tra potature e abbattimenti. A questo intervento di abbattimento affiancheremo delle ripiantumazioni in altre aree a verde del territorio comunale".