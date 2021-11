San Giuliano Terme: via all'abbattimento del 'pallone' di Asciano

Sono iniziate le operazioni di abbattimento della vecchia struttura del 'pallone' di Asciano, distrutta dal maltempo nel 2017. "Come promesso e annunciato insieme all'assessora allo Sport Roberta Paolicchi e all'assessore alla Progettazione Matteo Cecchelli, questo intervento è iniziato entro il 2021, ed entreremo presto nei dettagli. Si tratta della prima fase propedeutica ai lavori veri e propri, che inizieranno tra dicembre e gennaio con la cantierizzazione" assicura il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio.

L'impianto sportivo verrà quindi recuperato e ammodernato, moltiplicando l'offerta sportiva al territorio (e oltre). Questo recupero prevede il rifacimento del campo, degli spogliatoi e della copertura, per un investimento di 440mila euro totali: 280mila a carico della Fondazione Pisa e 160mila a carico del Comune di San Giuliano Terme.

"Si tratta di un altro passo importante per il recupero di strutture esistenti e di valorizzazione di ciò che abbiamo a disposizione - prosegue Di Maio - l'impianto sportivo di Asciano è in una posizione centrale e strategica e consentirà di accrescere la qualità della nostra offerta sportiva, già apprezzata e riconosciuta non solo a livello locale. Ringraziamo la Fondazione Pisa per aver contribuito anche a questo progetto: la nostra collaborazione è sempre più stretta a beneficio della collettività. Ulteriore valore aggiunto di questo progetto è l'ottenimento del parere positivo da parte del Coni per l'esercizio di future attività agonistiche. L'indirizzo prevalente dell'attività sportiva svolta all'interno del 'pallone' sarà di natura sociale, portando avanti il progetto 'Polo Sport per tutti'".