"Gli animali non sono nostri schiavi": con questo slogan è partito nella mattina di mercoledì 7 febbraio il presidio di protesta degli ambientalisti davanti al Comune di San Giuliano Terme contro l'ordinanza firmata dal sindaco Sergio Di Maio che prevedeva l'abbattimento dei piccioni presenti nelle aree dei cimiteri di Orzignano e Pontasserchio tramite colpi d'arma da fuoco. A prendervi parte, una piccola rappresentanza di attiviste e attivisti di associazioni impegnate nella salvaguardia dei diritti degli animali della provincia di Pisa e di altre città limitrofe: A Code Unite, Rete Gattare San Giuliano Terme, Lav, Animalisti Italiani, GAVOL, Lipu, Ippoasi, Gabbie Vuote ODV Firenze, sotto l'organizzazione collaborativa tra la blogger Carmen Luciano e la Rete Gattare San Giuliano Terme. La manifestazione si è svolta pacificamente per quasi un'ora durante la quale i partecipanti hanno esplicitato la richiesta, rivolta all'amministrazione comunale e al sindaco Sergio Di Maio, di ritirare l'ordinanza. Una richiesta che è stata poi accolta dal primo cittadino del Comune termale.

Il sindaco ha infatti ricevuto nei suoi uffici una delegazione di manifestanti per un colloquio che si è protratto per quasi un'ora, al termine del quale la promotrice della protesta Carmen Luciano ha espresso soddisfazione per la decisione di sospendere l'ordinanza, prendendo però le distanze da quanto accaduto nel pomeriggio di martedì 6 febbraio, quando Di Maio e gli uffici comunali sono stati destinatari di una mail contenente minacce di morte.

"Siamo rimaste costernate da quanto appreso dalle parole del sindaco - ha affermato Luciano - noi siamo qui a protestare per difendere la vita di tutti gli esseri viventi, e perciò anche degli umani. Ci auguriamo che la Polizia postale individui il responsabile di questo gravissimo atto dal quale noi, manifestanti pacifici, ci dissociamo totalmente. Ciò detto, ringraziamo il primo cittadino per averci ricevute con spirito collaborativo e aperto al dialogo su una questione che può essere affrontata con metodi che non prevedano l'abbattimento dei volatili, alcuni dei quali studiati anche dall'Università di Pisa".

"Abbiamo aperto un dialogo con le cittadine e i cittadini che hanno manifestato pacificamente sotto al Comune accogliendo una delegazione - ha affermato il sindaco Sergio Di Maio - grazie a un confronto franco e costruttivo abbiamo avviato un percorso che andrà a coinvolgere tutte le parti coinvolte dalla vicenda che interessa i cittadini fruitori dei cimiteri, gli agricoltori e il comitato che si occupa della tutela degli animali".

"Dialogare per arrivare ad una soluzione condivisa che vada a beneficio di tutta la collettività è un doveroso impegno civico che la comunità sangiulianese si assume. Il dialogo deve sempre prevalere, una risposta anche per isolare chi in queste ore purtroppo ha minacciato me, la mia famiglia e gli uffici comunali. Ringrazio per la solidarietà e per la presa di distanza chi oggi ha rimostrato pacificamente" ha aggiunto Di Maio.