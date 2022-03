Abbruciamento diventa un incendio: Vigili del Fuoco e volontari in azione

Nella tarda mattinata di ieri, 25 marzo, si è sviluppato un incendio a Filettole, Vecchiano, in località Orbacchi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il nucleo antincendio Boschivo della Pubblica Assistenza Pisa di Migliarino, spegnendo in breve tempo le fiamme. Per verificare la situazione sono poi arrivate le forze dell'ordine, Polizia Municipale e Carabinieri Forestali, ed anche il sindaco Massimiliano Angori.

Le indagini sono in corso da parte dei militari per attribuire le eventuali responsabilità dell'incendio. Gli agenti della Municipale hanno identificato i presenti, riscontrando che uno di loro ha riportato delle ferite causate dal tentativo di domare in un primo momento il fuoco. Secondo quando scrive il Comune di Vecchiano "l'incendio si è sviluppato in seguito a un abbruciamento eseguito da un cittadino che sarà sanzionato dalla Polizia Municipale stante il divieto in essere su tutto il territorio regionale, divieto al momento previsto fino al 27 marzo. La procedura comporta anche la denuncia a carico del cittadino da parte dei Carabinieri Forestali".