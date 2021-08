Abusivismo in piazza dei Miracoli, Confesercenti: "Situazione fuori controllo"

"Forse il piano del commercio che l’assessore Pesciatini ha in mente prevede i venditori abusivi in piazza dei Miracoli al posto delle bancarelle. Non comprendiamo altrimenti come sia possibile una situazione di totale assenza di controlli in questi giorni di alta affluenza turistica". Usa una ironia amara il presidente area pisana di Confesercenti Toscana Nord Luigi Micheletti per accendere nuovamente i riflettori sull’abusivismo commerciale nella zona del Duomo.

"Oramai i bancarellai sono finiti definitivamente nel dimenticatoio dopo le tante promesse e rassicurazioni - incalza Micheletti - prima il piano di riassetto

commerciale dell’area che ha riportato in auge la soluzione del parcheggio scambiatore di via Pietrasantina, soluzione che lo stesso Pesciatini nella sua precedente occupazione aveva sempre respinto con forza. Poi la situazione di questi giorni nell’area monumentale dove i venditori abusivi, soprattutto nel pomeriggio agiscono indisturbati permettendosi addirittura di esporre la propria merce illegale su teli nella zona di piazza dei Miracoli prima occupata dalle bancarelle".

Il presidente area pisana di Confesercenti Toscana Nord ha raccolto il disappunto degli operatori di piazza Manin "non solo per la loro situazione che non sembra vedere alcun spiraglio positivo - sottolinea - ma anche per una serie di controlli subiti sulle loro occupazioni di suolo pubblico, mentre a pochi metri i venditori abusivi agivano indisturbati". La conclusione di Luigi Micheletti: "Ci auguriamo che piazza dei Miracoli torni al centro dei pensieri dell’assessore, intanto per dare una risposta immediata al fenomeno fuori controllo dell’abusivismo commerciale poi per il piano di riassetto per il quale attendiamo ancora modifiche concrete e soprattutto una vera concertazione".