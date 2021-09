Minorenni in shock etilico: soccorsi sui lungarni

Notte brava per tre minorenni pisani, che sono finiti in shock etilico e sono stati soccorsi da agenti della Questura nel Lungarno Mediceo. Attorno alle 4 della nottata di domenica 12 settembre i poliziotti hanno richiesto l'intervento del 118 per aiutare i tre ragazzi: uno è stato accompagnato al Pronto Soccorso per cure ulteriori, prima delle dimissioni. I minorenni, dopo gli accertamenti, sono stati riaffidati ai genitori.

Il personale della Questura adesso sta indagando per identificare gli individui o gli esercizi commerciali che hanno somministrato le bevande alcoliche ai minorenni: un reato punito dalla legge con sanzioni amministrative.