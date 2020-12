Si accendono le illuminazioni natalizie a Pisa

Si accendono le luci sul Natale Pisano. Martedì 8 dicembre, come da tradizione, saranno accesi tutti gli alberi di Natale che l’amministrazione ha voluto distribuire per il territorio in vista delle festività.

"Quest’anno - ricorda l’assessore al Turismo e Commercio Paolo Pesciatini - addobbi e illuminazione natalizi sono per la prima volta a carico del Comune. Ci siamo mossi per tempo, anche per il perdurare della crisi e delle restrizioni dovute al Covid, per garantire a Pisa, alle periferie e al litorale un clima natalizio degno della nostra storia e della nostre tradizioni. Uno sforzo importante per garantire gli allestimenti natalizi in città senza gravare su attività commerciali ed economiche, che già in questa fase sono messe a dura prova".

Il via all’illuminazione partirà martedì 8 dicembre alle ore 16.30 con l’accensione dell’Albero di Natale a Tirrenia in piazza Belvedere, per poi proseguire alle 17 con l’accensione della composizione natalizia di piazza delle Baleari a Marina di Pisa. Si arriva quindi in centro città, in piazza XX Settembre, con l’accensione alle ore 18 dell’albero di Natale e degli addobbi di Palazzo Pretorio e del Ponte di Mezzo.

A partire dalle 17 inoltre si accenderanno in contemporanea anche tutti gli altri alberi di Natale posizionati nei vari punti della città: a Calambrone, in piazza della Stazione, in piazza della Berlina, in piazza delle Vettovaglie, piazza della Pera, area verde di San Giusto, rotatoria Cep. E ancora: via Cattaneo, via Pisanova (all’altezza di via Bargagna), via Amendola, piazzale della Chiesa a Putignano, piazza della Fornace a Riglione, parcheggio di via Gagno, largo Ippolito Nievo ai Passi e via Emilia a Sant’Ermete.