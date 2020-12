Nel giorno dell'Immacolata si accendono gli alberi di Natale in città

Pisa si illumina. A partire dalle 18 del giorno dell'Immacolata si sono accesi in contemporanea tutti gli alberi di Natale della città. Partendo come da tradizione con quello in Logge di Banchi e dagli addobbi a Palazzo Pretorio e Ponte di Mezzo, arrivando poi a tutti gli altri: in piazza della Stazione, in piazza della Berlina, in piazza delle Vettovaglie, piazza della Pera, nell’area verde di San Giusto, alla rotatoria del Cep. E ancora: via Cattaneo, via Pisanova (all’altezza di via Bargagna), via Amendola, piazzale della Chiesa a Putignano, piazza della Fornace a Riglione, parcheggio di via Gagno, largo Ippolito Nievo ai Passi e via Emilia a Sant’Ermete. Senza dimenticare il litorale: Calambrone, in piazza Belvedere a Tirrenia, in piazza Baleari a Marina.