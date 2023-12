Si accende davanti a Palazzo Blu l'albero di Natale 'riciclato'

È l’albero di Natale SCART più alto di sempre quello che Fondazione Pisa e Opera della Primaziale Pisana hanno acceso ieri, 4 dicembre, di fronte a Palazzo Blu: 11,5 metri. Del resto, l’occasione di quest’anno è eccezionale. L’albero, realizzato in plastica riciclata, è infatti ispirato alla Torre di Pisa, nel solco dei festeggiamenti per gli 850 anni dalla posa della prima pietra.

Si conferma così, nel binomio ambiente e cultura, per il quarto anno consecutivo la collaborazione fra Fondazione Pisa e SCART, laboratorio artistico del Gruppo Hera che trasforma i rifiuti in opere d’arte. Un laboratorio, peraltro, con il cuore tutto pisano. Le oltre mille opere SCART realizzate in 25 anni di attività, hanno infatti preso vita negli impianti del gruppo di Ospedaletto, Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull’Arno.

Il progetto dell’albero rivisita la tradizione natalizia, con un omaggio al campanile più famoso e bello del mondo, e ha naturalmente un forte richiamo ambientale, dal momento che, come tutte le opere SCART, è realizzato con rifiuti e materiale di scarto. Il cono è costituito da anelli di bottiglie di plastica bianca, che si alternano con archetti stampati su plastica riciclata di colore rosso, per un totale di 5 strati. Le lastre di plastica riciclata arrivano da Aliplast, società del Gruppo Hera specializzata nel riciclare plastica post-consumo.

L’albero ha un doppio sistema di illuminazione, basato su LED a basso consumo energetico: fasci verticali interni e punti luci puntuali in corrispondenza degli archetti, per risaltare il contrasto di colore bianco-rosso.

Per sostenere in sicurezza una struttura alta quasi 12 metri, si è reso necessario concepire una base imponente. Questa ha una superficie di circa 25 metri quadri ed è zavorrata sia da cisternette da mille litri d’acqua l’una, che da blocchi di cemento ancorati all’intero impianto dell’albero sovrastante.

All’accensione ha partecipato il coro dei bambini delle scuole Toniolo di Pisa, diretto dal maestro Stefano Barandoni.

Erano presenti Stefano Del Corso, presidente della Fondazione Pisa, Andrea Maestrelli, presidente dell’Opera della Primaziale Pisana, e Maurizio Giani, direttore marketing Herambiente e ideatore di SCART.