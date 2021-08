Accesso al Sistema museale con il Green pass: la comunicazione dell'Università

L'Università di Pisa comunica che, a seguito del DL 23 luglio 2021, n. 105 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche), a partire da venerdì 6 agosto 2021, per accedere ai musei del Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa e al Centro di Ateneo - Museo di Storia Naturale (così come a tutti i luoghi della cultura), i visitatori dovranno esibire la certificazione verde COVID-19.

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni: aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose, sia al completamento del ciclo vaccinale); essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi. Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. "Confidiamo nella comprensione e nella collaborazione di tutti" è l'augurio dell'Università di Pisa.

Per ulteriori informazioni:

- Sistema Museale di Ateneo, via Bonanno Pisano 2/b – 56126, Pisa info@sma.unipi.it; https://www.sma.unipi.it/2021/07/certificazioneverde/

- Centro di Ateneo - Museo di Storia Naturale, via Roma 79 - 56011 Calci (Pisa) info@msn.unipi.it; https://www.msn.unipi.it/it/

Per ulteriori approfondimenti sulla certificazione verde, consultare la pagina istituzionale: https://www.dgc.gov.it/web/.