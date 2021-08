Accesso libero per il vaccino anti-Covid, a Pisa oltre 100 persone si presentano negli hub vaccinali

"Le oltre 13mila persone che nella prima giornata di accesso libero agli hub hanno ricevuto la prima dose sono la migliore risposta a coloro che ancora non vogliono vaccinarsi. In totale ieri sono state 25mila le vaccinazioni compresi i richiami, avanti tutta!". A comunicare il numero di coloro che ieri in Toscana si sono presentati nei centri vaccinali, in concomitanza con il primo giorno di accesso senza prenotazione, per ricevere il siero anti-Covid è il governatore della Regione Eugenio Giani. Dunque da ieri sono due i canali: l'accesso senza prenotazione e quello standard con la prenotazione.

Per quanto riguarda Pisa, ieri 30 agosto, sono 114 le persone che si sono presentate nei centri vaccinali cittadini senza prenotazione, 196 a Pontedera, 13 a Volterra, nessun accesso libero invece nell'hub di Pomarance.