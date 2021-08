Covid: al via l'accesso libero, senza prenotazione, negli hub vaccinali

"Non ci sono più scuse per chi ancora non si è vaccinato! Da oggi anche le persone tra i 60 e 79 anni potranno recarsi agli hub vaccinali senza prenotazione per ricevere la prima dose con Pfizer o Moderna". E' il presidente della Regione Eugenio Giani questa mattina a suonare la carica con un post Facebook per spingere ancora sull'importanza della vaccinazione.Da oggi infatti, lunedì 30 agosto, come stabilito dalla Regione, tutti coloro che devono avere la prima dose di vaccino, indipendentemente dalla loro età,, presso qualsiasi centro vaccinale, senza nessun obbligo di prenotarsi. I già prenotati avranno la precedenza, ma ci sarà posto anche per coloro che si presenteranno chiedendo di essere vaccinati anche appuntoDalla Regione inoltre la decisione di accelerare nella fascia 12-18che hanno l’appuntamento nella seconda metà di settembre, per chiedere loro di anticipare la vaccinazione e presentarsi all’inizio delle lezioni anche con la seconda dose ricevuta.Settembre infatti con il ritorno in classe e il conseguente possibile affollamento sui mezzi pubblici segna uno snodo fondamentale per cercare di tenere il più possibile sotto controllo l'andamento dei contagi da Covid-19: il vaccino resta l'arma su cui puntare per garantire la scuola in presenza.