Accesso limitato a Piazza dei Miracoli da Porta Nuova: "Non ci sono problemi statici, presto i lavori"

Sopralluogo stamani, giovedì 13 giugno, da parte dei tecnici comunali alla tettoia che si trova sopra l'arco centrale della Porta Nuova delle mura di Pisa, all'ingresso di piazza dei Miracoli. Dopo la segnalazione della lesione alla trave, che aveva causato nella giornata di ieri l’intervento dei Vigili del Fuoco e il transennamento dell’area con chiusura del passaggio ai pedoni per motivi di sicurezza, stamani la verifica da parte del Comune di Pisa, per capire l’entità del danno.

"Abbiamo mandato i tecnici del Comune - spiega il vicensindaco con delega ai lavori pubblici Raffaele Latrofa - a svolgere una verifica puntale per capire l’entità dell’intervento da eseguire per risolvere al più presto il problema all’arco di Porta Nuova. E' stato verificato che la trave in legno danneggiata non è portante, è soltanto un rivestimento estetico della trave metallica che si trova all’interno e che è ben agganciata alle mura. La parte esterna in legno, che si è deformata a causa di eventi atmosferici o probabili infiltrazioni d’acqua, non è portante e quindi sotto l’aspetto statico non esiste alcun problema. Per evitare però che il rivestimento in legno si possa lesionare ulteriormente e si possano staccare dei pezzi, dobbiamo intervenire subito per metterla in sicurezza, realizzando un piccolo ponteggio in alto, a sostegno della trave lignea che verrà sostituita."

Già tracciato un primo cronoprogramma dei lavori: "Contiamo che nella giornata di domani - ha proseguito Latrofa - partirà l’intervento per montare il piccolo ponteggio e mettere in sicurezza l’ingresso alla piazza, che potrà così dai prossimi giorni essere riaperto all’accesso delle migliaia di turisti che vi transitano in questo periodo, mantenendo la chiusura di una sola delle tre cancellate laterali, quella lato Ospedale Santa Chiara. Nel frattempo verrà affidato un incarico diretto per sostituire la trave deteriorata con funzione decorativa ed evitare che si verifichino nuove infiltrazioni di acqua da quella parte di camminamento delle mura che non è stata ristrutturata".