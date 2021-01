Covid e commercio: prorogato fino al 31 gennaio l'accesso alla Ztl per le consegne a domicilio

Prorogata fino al prossimo 31 gennaio la deroga che permette alle attività che effettuano consegne a domicilio di cibi e bevande di accedere all’interno della Ztl cittadina. Il provvedimento del Comune di Pisa, nello specifico, autorizza le attività di somministrazione del territorio a transitare all’interno della zona a traffico limitato (tutti i settori), dalle ore 11.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni feriali, festivi e prefestivi. Per il rilascio dell’autorizzazione le aziende interessate dovranno rivolgersi alla PISA.MO srl.

“Continuiamo a sostenere anche con queste misure le aziende pisane che stanno soffrendo per il perdurare della crisi pandemica, delle restrizioni e dell’incertezza a cui sono ancora sottoposte le attività di somministrazione - dichiara l’assessore al Commercio, Paolo Pesciatini - sono imprese che si sono adeguate per rispondere alla gravità del momento e tutelare i loro clienti sotto il profilo sanitario e che oggi richiedono alle istituzioni la debita attenzione per superare il disorientamento che deriva dalle continue aperture e chiusure a cui sono sottoposte. Oltre ai nostri interventi come amministrazione comunale il mio invito è di usufruire dei loro servizi da parte dei nostri concittadini e di comprare locale”.