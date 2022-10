Il benvenuto della Scuola Normale ai nuovi allievi: sono 70 e vengono da tutta Italia

La tradizionale cerimonia di accoglienza delle nuove allieve e dei nuovi allievi del corso ordinario della Scuola Normale Superiore si è svolta lunedì 3 ottobre a Pisa, al Palazzo del Castelletto e al Palazzo della Carovana. 70 le ragazze e i ragazzi provenienti da tutte le regioni d'Italia che hanno preso parte a un incontro speciale, in cui simbolicamente e materialmente prendono possesso del loro posto alla Scuola, un posto ottenuto per merito grazie al superamento del concorso di ammissione 2022, che ha visto circa 700 candidati e candidate partecipare.

E' stato il Direttore, il professor Luigi Ambrosio, a fare gli onori di casa e a dare il benvenuto alle ragazze e ai ragazzi nell’Aula Dini del Palazzo del Castelletto, insieme ai presidi delle tre Classi accademiche: Stefano Carrai per Lettere e Filosofia, Andrea Ferrara per Scienze e Guglielmo Meardi per Scienze politico-sociali. Hanno anche preso la parola un rappresentante degli allievi in Senato Accademico, un rappresentante nel Comitato Garante del Codice Etico e il coordinatore dell'equipe del servizio di supporto psicologico.

Ai ragazzi e alle ragazze il personale tecnico e amministrativo ha poi presentato tutte le facilities e le opportunità a loro disposizione negli anni di permanenza alla Scuola: la vita nei collegi, la mensa, la Biblioteca, i servizi di tutoraggio, la mobilità internazionale. Già da questa settimana inizieranno le lezioni dei vari corsi e il prossimo 18 ottobre ci sarà l'inaugurazione ufficiale dell'anno accademico 2022-2023. Tra i nuovi allieve e allievi, 29 sono della Classe di Lettere e Filosofia, 37 della Classe di Scienze, strutture accademiche che hanno sede a Pisa. 4 sono invece gli studenti del corso ordinario della Classe di Scienze politico-sociali con sede a Firenze, tutti al quarto anno.