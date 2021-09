Università: Paolo Migone accoglierà le matricole della Facoltà di Agraria

Sarà Paolo Migone a dare il benvenuto agli studenti di Agraria in occasione della tradizionale giornata di accoglienza delle matricole. Forse non tutti lo sanno, ma Paolo Migone è stato uno studente di Agraria a Pisa. E non è l’unico comico di successo ad avere affrontato un percorso di questo tipo se si pensa che anche Claudio Bisio, a Milano, si è a suo tempo dedicato alle Scienze Agrarie. In entrambi i casi la passione per l’arte ha prevalso e i due personaggi hanno intrapreso brillanti carriere professionali prima della laurea. Sarà proprio Migone a dare a Pisa il benvenuto alle matricole dei corsi di laurea in Scienze agrarie e Viticoltura ed enologia nel corso della tradizionale giornata di accoglienza presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, che proprio in questi mesi sta celebrando i 180 anni dalla fondazione.

L’evento, in programma per la mattina di lunedì 20 settembre, prevede anche la consegna di una targa ricordo alla famiglia livornese Del Rio: una vera dimostrazione di fedeltà con padre, figlia e figlio iscritti (e laureati o laureandi) nel volgere di pochissimi anni. Nel pomeriggio è organizzato un webinar di orientamento, nell’ambito del quale alcuni ex-studenti di Agraria, oggi affermatisi nel mondo del lavoro, descriveranno ai giovani le loro esperienze. Il programma completo della giornata è visibile all’indirizzo: https://www.unipi.it/index.php/unipieventi/event/5912-ad-agraria-a-pisa-c-ho-studiato-anch-io.