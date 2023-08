Accoglienza, minori a San Rossore: "Parco non adatto" per Auletta, "altri non danno disponibilità" replica Bani

"La scelta della Prefettura di Pisa di individuare come luogo di accoglienza strutture all'interno del Parco di San Rossore è completamente sbagliata. Già negli scorsi anni la collocazione all'interno di San Rossore di un centro per migranti adulti si era dimostrata fallimentare: ma in questo caso è veramente inaccettabile, visto che si tratta di minori". Una settimana fa Una città in comune, rappresentata in Consiglio comunale a Pisa da Francesco Auletta, criticava la scelta della diramazione territoriale del Governo. Oggi, 29 agosto, il presidente del Parco San Rossore Lorenzo Bani puntualizza il progetto presentato, e tuttavia conferma anche le difficoltà istituzionali locali nel rispondere al problema: per lui infatti "l'accoglienza nel Parco un segnale verso chi non dà disponibilità".

I minori sarebbero ospitati presso una struttura a Cascine Nuove. Per Ucic in ogni caso "si trova in un luogo molto lontano dalla città, dove non arriva il trasporto pubblico. Di fatto, i ragazzi sono 'confinati' e isolati in uno spazio in cui non è possibile ricevere visite, e da cui non è possibile uscire: un luogo di trattenimento non di accoglienza". "Stiamo parlando di minorenni, soli - insiste - che arriveranno nel nostro territorio senza genitori o famiglia, privi di ogni rete di tutela. Sono scampati alla morte nel Mediterraneo, o a viaggi pericolosi in qualche stiva di una nave o dentro camion merci che hanno attraversato l'Europa. Fuggono da guerre e conflitti di ogni genere, ma scappano anche dalla povertà e il viaggio, per quanto pericoloso, rappresenta l'unica speranza di sopravvivenza".

"Nella nostra città - afferma Auletta - si usa la parola emergenza per non dare risposte e sollevare un muro fondato su due pilastri ripetuti come un mantra: non ci sono spazi idonei a disposizione per una accoglienza non emergenziale e non ci sono risorse per la presa in carico. La stessa cantilena immutabile negli anni riguarda i migranti adulti e minori. Tutto questo non può essere accettato, perchè in realtà dietro si celano scelte politiche ben precise per cui l’emergenza di fatto si crea". E l'attacco si dirige poi alla Giunta pisana: "E' inammissibile l’argomento della mancanza di risorse visto che ad esempio la Giunta Conti in tutti questi anni non ha partecipato ai finanziamenti messi a disposizione dai bandi del Ministero degli Interni, per l'accoglienza di migranti adulti, e soprattutto quelli recentemente pubblicati per l’accoglienza e la tutela fisica e psicologica sui minori. Al contempo di spazi pubblici in città da utilizzare per l’accoglienza ce ne sono a decine, ma vengono lasciati chiusi e nell’abbandono: basti pensare all’asilo Coccapani che da anni proponiamo diventi un centro di seconda accoglienza per minori non accompagnati".

Bani afferma: "Sono d'accordo con le motivazioni del consigliere Auletta: per l'accoglienza dei minori profughi ci sarebbero scelte migliori del parco di San Rossore, almeno per le ragioni logistiche, ma ho ritenuto di dare una disponibilità di fronte al grido di allarme lanciato dalla Prefettura rispetto all'immobilismo di altri soggetti. Ritengo etico e morale, in mancanza di alternative, dare una risposta positiva, che sia anche un segnale per muovere le coscienze e allargare le possibilità di ospitalità".

"L'esperienza degli scorsi anni a Piaggerta fu disastrosa - considera il presidente del Parco - perché in un luogo in mezzo alla Tenuta lontano da tutto e senza possibilità di relazioni sociali. A questa ipotesi ho dato parere negativo. A Cascine Nuove i minori alloggeranno in una situazione sociale ben diversa, vicino alla chiesa, con alcune famiglie dei dipendenti del Parco presenti, con la vicinanza delle associazioni ambientaliste, con un progetto che potrebbe permettere loro di vivere la natura. Non la ritengo una proposta oscena. Non mi piace che si neghi questa opportunità, in netto contrasto con gli ideali che spesso Auletta richiama. Meglio allora girarsi dall'altra parte, dire che non arriva il trasporto pubblico, perdere questa disponibilità e sperare nelle mitiche scelte politiche di un'accoglienza migliore, che anche io auspico, ma che non vedo arrivare, almeno per ora? Anche io ho ricevuto alcune preoccupazioni all'interno del Parco, con motivazioni diverse, ma per la mia sensibilità politica ritengo che sia necessario dare un segnale. Per quanto riguarda il problema della mancanza di un bus che arrivi fino alla Punta, il cancello vicino a Cascine Nuove, anche noi lo diciamo da tempo, il trasporto pubblico per e da San Rossore contribuirebbe ad una fruizione migliore del Parco. Per tutti".