Accoglienza dei profughi ucraini: i numeri utili del Comune di Pontedera

Il Comune di Pontedera ha predisposto il numero di telefono dell'Urp per segnalare le persone ucraine presenti sul territorio ed un numero verde da contattare per l'assistenza sanitaria e l'identificazione della Questura. Sono queste le indicazioni, fornite in queste ore dall'Amministrazione Comunale di Pontedera, per gestire al meglio la fase emergenziale dell'arrivo delle persone in fuga dalla guerra.

Nello specifico, all'ufficio Urp del Comune, bisogna segnalare la presenza di persone già presenti o appena arrivate sul territorio. Il numero di telefono da contattare è lo 0587299207, dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 12. Oltre alle generalità, potranno essere comunicate altre eventuali necessità, come l'inserimento scolastico per i minori, il bisogno di alloggio e altro. Il numero verde 800556060 attivato dalla Regione Toscana è invece fondamentale per le questioni sanitarie: l'effettuazione del tampone obbligatorio e il rilascio dell'Stp (Straniero temporaneamente presente) che è un documento necessario per la presa in carico sanitaria.

Per essere identificati, avere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ed eventualmente entrare nel percorso di accoglienza formale, è necessario rivolgersi all'ufficio immigrazione distaccato della Questura di Pisa, in piazza del Mercato a Pontedera. Lo sportello è aperto il lunedì (dalle 14,30 alle 16), il mercoledì (sempre dalle 14.30 alle 16) e il venerdì (8.30 - 12.30).