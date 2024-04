In casa un coltello a serramanico di 23 centimetri, che gli inquirenti credono sia l'arma del delitto. I Carabinieri della stazione di Cascina, insieme ai colleghi di Navacchio e al Nucleo Operativo e Radiomobile di Pontedera, hanno arrestato in flagranza di reato un giovane per il tentato omicidio. L'indagine lampo ha portato gli investigatori fino all'abitazione del sospettato, a seguito dei fatti che si sono svolti domenica sera, 21 aprile, in centro a Cascina.

Tutto è partito dalla segnalazione arrivata alla centrale operativa circa un'aggressione a mano armata ai danni di una persona nel centro storico di Cascina. Sul posto sono stati fatti intervenire immediatamente diversi equipaggi dell'Arma, che al loro arrivo hanno trovato la vittima gravemente ferita da alcuni colpi di coltello. L'aggressore si era da poco dato alla fuga. L'uomo a terra è stato soccorso d'urgenza e trasportato all'ospedale Cisanello di Pisa.

I militari hanno avviato subito le indagini partendo dalla scena del crimine. L'attenzione degli investigatori si è direzionata ben presto direzionata verso un giovane del luogo. Il passaggio successivo è stato andarlo a trovare presso la sua abitazione, blitz avvenuto nel cuore della notte. All'interno della casa è stato rintracciato il presunto aggressore. In sua disponibilità infatti è stato il coltello. La perquisizione ha permesso poi ai militari di rinvenire 200 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, divisa in due panetti, e la somma in contanti pari a 1.600 euro, ritenuta provento di un'attività di spaccio.

Al termine delle operazioni di rito, in ragione dei riscontri investigativi raccolti dai militari e su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, il giovane é stato portato in carcere al Don Bosco e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria inquirente con l'accusa di tentato omicidio. L'indagine ora prosegue per accertare l'esatta dinamica dei fatti e il movente del delitto.