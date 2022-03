Due coltellate al petto, grave 55enne: succede all'ora di pranzo alla stazione

In prognosi risevata, non in grado di parlare. E' ridotto così un 55enne tunisino, che verso le 13 di ieri, 23 marzo, è stato raggiunto da due fendenti di coltello al petto, finendo a terra in una pozza di sangue. Siamo sotto i portici di via Mascagni, a due passi dalla stazione centrale di Pisa e sono circa le ore 13.

La vittima conosceva il suo aggressore, si apprende dalle prime informazioni dei Carabinieri, che indagano sul caso e sono alla ricerca del responsabile. La dinamica dei fatti è pressocché definita: i due hanno avuto un diverbio, con poi l'uomo armato che ha colpito la vittima. Scatta subito l'allarme dei passanti e all'arrivo dei militari il 55enne sarebbe riuscito a confermare per un attimo l'identità della controparte. Ora il ferito è ricoverato, non sarebbe in pericolo di vita, ma resta in gravi condizioni.

I motivi dell'aggressione restano ancora ignoti. Gli inquirenti in ogni caso sono orientati verso ipotesi legate alla microcriminalità, in quanto la vittima, come il presunto aggressore, hanno precedenti.