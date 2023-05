Accoltellato mentre va in bicicletta sull'Aurelia

Ferito con un coltello mentre stava andando in bicicletta. E' quanto ha raccontato alla Polizia di Stato un tunisino 27enne, irregolare sul territorio e con diversi precedenti per stupefacenti.

La Polizia di Stato è intervenuta infatti dopo mezzanotte sulla via Aurelia, all'altezza della Saint Gobain, per la segnalazione di un soggetto con ferita da taglio a seguito di una colluttazione. Le pattuglie della Squadra Volanti si sono portate prima sul posto, alla ricerca di testimoni o di elementi utili alle indagini, poi al Pronto soccorso dove il ferito si era recato autonomamente per farsi medicare.



Il 27enne, che presentava una ferita da taglio al ginocchio e un’altra alla fronte, ha riferito appunto ai poliziotti che, mentre si trovava in bicicletta all'altezza della rotonda dei Navicelli, aveva incrociato un gruppo di cittadini marocchini che prima lo avevano insultato e poi uno di questi lo aveva ferito con un coltellino.



La Squadra Mobile della Questura ha preso in carico l’indagine per verificare la genuinità della versione fornita dalla vittima ma anche individuare il movente e l’autore o gli autori del ferimento.