Una nuova collaborazione con l’obiettivo di sostenere un presidio di socialità e assistenza fondamentale per l’intero Litorale Pisano. Confcommercio Provincia di Pisa entra a far parte della Croce Azzurra Litorale Pisano con l’accordo siglato da Federico Pieragnoli e Paolo Malacarne, direttore e presidente delle rispettive associazioni,

Sarà proprio l’associazionela prima realtà a sottoscrivere il tesseramento per l'anno 2024 alla Croce Azzurra Litorale Pisano, attraverso una donazione di 2.500 euro. "Abbiamo il dovere di sostenere la Croce Azzurra - afferma il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli - questo è solo un piccolo contributo che abbiamo voluto donare e chiediamo a imprenditori e cittadini del Litorale e non solo di contribuire in favore della Croce Azzurra, un presidio del nostro territorio fondamentale per la sicurezza dei cittadini di Marina di Pisa, Tirrenia, Calambrone e di tutti coloro che frequentano il Litorale, oltre che per l'assistenza ai soggetti più fragili".

"Ringraziamo Confcommercio per il riconoscimento - le parole del presidente della Croce Azzurra Litorale Pisano Paolo Malacarne - per noi è una grande responsabilità e a distanza di un anno dal nostro primo incontro non era scontato. Adesso grazie alle donazioni possiamo contare su tre mezzi di soccorso che prima della fine dell'anno saranno a disposizione delle persone che ne avranno bisogno. Lavoreremo per i prossimi obiettivi, ovvero riportare il 118 sul Litorale e aprire un ambulatorio infermieristico di primo soccorso, e cercheremo di riuscirci anche facendo rete con le altre organizzazioni di volontariato".

"Per noi balneari i principi della socialità e dell'assitenza delle persone sono fondamentali", ribadisce il presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani, mentre il presidente del Centro storico Confcommercio Pisa Massimo Rutinelli evidenzia "il concreto sostegno che costituisce la prima tappa di un percorso condiviso in favore di un’associazione di volontariato che grazie alla sua attività offre un servizio indispensabile per l'assistenza ai soggetti più fragili".

"E' veramente importante per il Litorale poter contare su un presidio come la Croce Azzurra, per tutto l'arco dell'anno e specialmente nel periodo estivo, considerati i moltissimi turisti e visitatori ache ffollano la costa pisana", dichiara il presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni. "Non ci tiriamo indietro e appoggiamo con forza questo progetto, in una parte di territorio dove c'è forte necessità di una rete di sostegno sociale e psicologica, specialmente in favore dei più fragili e degli anziani", afferma Stefano Bottai, manager del Litorale tra i principali sostenitori della Croce Azzurra Litorale Pisano.

Il coro di voci prosegue. "Un'associazione indispensabile per tutto il Litorale, è importante dare sostegno a questa realtà che ha già intrapreso un percorso importante in favore del territorio e che ora ha bisogno di crescere e spiccare il volo", sottolinea la presidente del Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa Simona Rindi. "L'auspicio è quello di rendere un po' meno grama la vita a una comunità che deve poter contare quotidianamente su servizi sociali e sanitari", afferma il vicepresidente della Croce Azzurra Litorale Pisano Daniele Vannozzi, mentre Franco Palermo, presidente Fiva Confcommercio Pisa, evidenzia "per chi svolge l'attività di ambulante e per tutti gli operatori dei mercati che lavorano all'aria aperta e sono esposti alle intemperie, una forte necessità di sicurezza".

Confcommercio coinvolgerà la Croce Azzurra Litorale Pisano in occasione degli eventi e delle iniziative organizzate, al fine di promuovere e valorizzare una realtà radicata sul territorio e capace di offrire assistenza e pronto intervento grazie a una struttura efficiente e capillare, sinonimo di garanzia e affidabilità.

La Croce Azzurra Litorale Pisano è un’associazione di volontariato che ha tra i principali obiettivi l’erogazione di interventi, servizi e prestazioni sociali, socio sanitarie, e sanitarie, il soccorso e trasporto degli ammalati e feriti, iniziative di educazione, informazione e formazione sanitaria e di prevenzione della salute, servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, a sostegno delle persone anziane, con disabilità, in condizioni di difficoltà sociali ed economiche. La nuova sede della Croce Azzurra Litorale Pisano, presso il Distretto sociosanitario Asl di via Andò a Marina di Pisa, è stata inaugurata il 23 settembre 2023.