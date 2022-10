Farmacie Comunali e Jebe Sant'Anna insieme per la 'Fondazione dell'Officina di Galeno'

Il coinvolgimento dei giovani, delle loro idee e delle loro energie deve essere al centro della collaborazione tra istituzioni. Per questo motivo, la rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna Sabina Nuti e il sindaco di Pisa Michele Conti hanno voluto essere presenti alla firma dell’accordo tra Farmacie Comunali Pisa Spa e Jebe (Junior Enterprise Business Engineering) Sant’Anna, associazione no-profit che riunisce le competenze di 40 tra allieve e allievi della Scuola Superiore Sant’Anna. Con la collaborazione di docenti, ricercatrici, ricercatori della Scuola Superiore Sant’Anna, in particolare di Luca Gori, ricercatore di Diritto Costituzionale, Jebe Sant’Anna supporterà Farmacie Comunali Pisa SpA nella progettazione e nella realizzazione della 'Fondazione dell'Officina di Galeno', soggetto giuridico intorno al quale sarà raccolto tutto il patrimonio di contenuto e di conoscenze interdisciplinari prodotte dalla partecipata comunale, per confermarla protagonista di riferimento nel panorama di settore. Grazie a questo accordo le allieve e gli allievi sono chiamati a fornire una consulenza legale.

"La firma dell'accordo tra Jebe Sant'Anna e Farmacie Comunali Pisa Spa rappresenta un esempio virtuoso - dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti - del forte spirito di sinergia che lega istituzioni, università, scuole di eccellenze e centri di ricerca a Pisa. E’ un modello a cui dobbiamo costantemente tendere per offrire ai giovani studenti, che scelgono la nostra città per l'alta qualità dei percorsi di studio e perfezionamento, sempre maggiori possibilità di crescita, formazione professionale e incontro con il mondo del lavoro. Siamo felici di poter contribuire attraverso una partecipata del Comune al consolidarsi di quella grande rete di opportunità e di collaborazioni che conferma Pisa città del sapere e la rende una realtà viva".

"La collaborazione tra Farmacie Comunali e Jebe - commenta la rettrice Sabina Nuti - rappresenta un'importante opportunità per gli allievi e per le allieve della Scuola Superiore Sant’Anna. Significa, infatti, poter misurare in maniera diretta, sul campo, quanto appreso in questi anni di formazione, entrando in contatto con il mondo dell'impresa e della pubblica amministrazione, nella risoluzione di problemi concreti, con un approccio professionale e organizzato. In modo particolare per le Scienze Sociali, questa esperienza costituisce un vero 'laboratorio'". "Sono molto lieto di aver concretizzato questa importante collaborazione professionale con Jebe, la Junior Enterprise Business Engineering della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa - afferma l’amministratore unico di Farmacie Comunali Pisa Andrea Porcaro D'Ambrosio - perché tutto ciò rappresenta un'ulteriore dimostrazione di concreta collaborazione tra le istituzioni cittadine".

"Si tratta di una nuova sfida per noi allieve e allievi della Scuola Superiore Sant'Anna. Abbiamo già fornito consulenza ad imprese importanti - sottolinea il presidente di Jebe Gabriele Cialdea - ma è la prima volta che ci confrontiamo con il mondo del pubblico. I valori dell'impegno per l'altro e per la comunità sono quelli che da anni ci trasmette il Sant'Anna come istituzione pubblica e di merito. Il pensiero di metterli a frutto in un'esperienza professionale così prestigiosa ci sprona a lavorare ancora meglio".