Inchiesta Keu, accordo Arpat-Unipi-Regione per valutare l'impatto sull'ambiente

Intesa fra l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpat), il dipartimento di Scienze della terra dell'Università di Pisa e la Regione Toscana per studiare le eventuali contaminazioni di acque e terreni legate all'aggregato contenente Keu. L'attività, in base a quanto concordato nell'intesa siglata ieri, si svolgerà fino a febbraio 2023 secondo una precisa ripartizione dei compiti: Arpat si occuperà dei campionamenti, il dipartimento universitario analizzerà la stabilità del Keu e dei suoi aggregati in natura.

"Quello che viene presentato oggi - ha dichiarato l'assessore regionale all'Ambiente Monia Monni - è un accordo di ricerca molto importante. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo lavorato fianco a fianco con Arpat portando avanti approfondimenti sul riciclato contenente Keu, sui vari siti coinvolti, sui pozzi. Adesso abbiamo deciso di sostenere questa proposta di Arpat, che coinvolge anche l'Università di Pisa, per andare ulteriormente a indagare come agisce e come potrebbe comportarsi nel corso del tempo il riciclato contenente Keu prodotto da Lerose nelle matrici ambientali". Una volta conclusa la ricerca, garantisce Monni, "ci attendiamo informazioni preziose che ci aiuteranno a indirizzare le successive operazioni di messa in sicurezza e bonifica". D'altronde, ricorda il direttore di Arpat, Pietro Rubellini, "il Keu è un rifiuto del quale abbiamo una buona conoscenza. È classificato come speciale ma non è pericoloso. Se correttamente smaltito non crea problemi. Quelli che invece si sono verificati con l'aggregato contenente Keu ottenuto dalla ditta Lerose, del quale invece non abbiamo una conoscenza altrettanto buona, soprattutto per quanto riguarda il suo comportamento nelle varie matrici ambientali".