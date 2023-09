L'ex area Coop di Uliveto Terme verso un nuovo futuro: siglato l'accordo per il recupero

Siglato l'accordo per il recupero di tutta la cosiddetta ex area Coop a Uliveto Terme (sopra il supermercato) e al via la realizzazione di un centro polivalente per le associazioni, grazie alla Unicoop Firenze. "Si tratta di un'ottima notizia per Uliveto Terme e per la comunità - dice il sindaco Matteo Ferrucci - grazie all'accordo fra Unicoop Firenze e Pro Loco Uliveto Terme promosso e coordinato dall'amministrazione comunale. In base a questa intesa i locali sopra la Coop di Uliveto saranno ristrutturati e ampliati con lavori per circa 15.000 euro e ci sarà una generale sistemazione dell'area dove ha già sede la Pro Loco. Avevamo inserito questo importante obiettivo - aggiunge il Sindaco - nel programma di mandato, sia nella parte delle opere pubbliche sia nel focus frazione per frazione, a testimonianza di quanto ci tenessimo, per questo esprimiamo nuovamente la nostra gratitudine a Unicoop, assiduamente attenta alle istanze e alle necessità del territorio, e alla Pro Loco, presieduta da Enrico Salustri, sempre più attenta e attiva nell'organizzazione di eventi e iniziative che coinvolgono il paese e la cittadinanza. I nuovi spazi - conclude Ferrucci - recuperati e ampliati saranno a disposizione della Pro Loco e delle associazioni ulivetesi e anche di altre realtà del Comune".

"Vorrei esprimere la mia riconoscenza - interviene il presidente della Pro Loco, Enrico Salustri - per Unicoop Firenze per la generosità dimostrata verso la nostra associazione e verso le altre associazioni operanti sul territorio che potranno beneficiare dei nuovi spazi. Un ringraziamento ci tengo a rivolgerlo al sindaco Matteo Ferrucci, alla Giunta Comunale e al dottor Dario Fantini, per merito loro questo sogno di è trasformato in realtà ed è importante per tutta la comunità".