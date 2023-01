Antincendio boschivo: rinnovata la collaborazione fra San Giuliano Terme e i volontari Sava

Rinnovata la convenzione tra il comune di San Giuliano Terme e la Squadra antincendio volontari Asciano (Sava) per le attività di volontariato inerenti la prevenzione, repressione, estinzione e bonifica degli incendi boschivi e per le attività e i servizi in materia di Protezione civile. La giunta comunale ha approvato la delibera che dà il via alla rinnovata convenzione, valida nel periodo compreso tra gennaio 2023 e dicembre 2027. Essa comprende l'uso a titolo gratuito di locali e mezzi di proprietà del Comune con un parco di vetture attrezzate composte da un'autobotte Bremach ed uno Scudo Fiat con funzioni di posto di comando avanzato, ai quali si è aggiunta un'altra autobotte Mercedes Unimog. Inoltre l'Amministrazione comunale ha stanziato un contributo all'associazione di 11.600 euro per l'annualità 2023-2024, con impegno di spesa per gli anni della durata dell'accordo.

La Sava è una realtà facente parte dell'Organizzazione regionale dell'antincendio boschivo e lavora per assicurare il servizio di sorveglianza, avvistamento e repressione dei focolai d’incendio nelle aree boscate del nostro territorio, in conformità a tutte le disposizioni contenute nel vigente Piano operativo antincendio boschivo della Regione Toscana. Proprio nell'anno appena trascorso il gruppo di volontari ha festeggiato i primi 30 anni di attività di una realtà che, partendo dal basso, ha raggiunto un ruolo fondamentale nella difesa del territorio sangiulianese e non solo.

"La Sava è il fiore all'occhiello e l'orgoglio del nostro Comune e con altrettanto orgoglio posso dire che l'ho vista crescere e diventare un punto di riferimento dell'antincendio boschivo toscano - afferma il sindaco Sergio Di Maio - i suoi volontari sono un bell'esempio esempio di professionalità e umanità, persone che hanno fatto crescere l'associazione".

"Non posso dimenticare - conclude il primo cittadino - come anche in tempi recenti siano stati determinanti nella gestione delle emergenze: la Sava ha operato fianco a fianco dell'Amministrazione durante la pandemia di Covid-19 e, come altre realtà del volontariato locale, si è dimostrata indispensabile. Senza considerare i tanti interventi di prevenzione degli incendi boschivi o al patrimonio naturale del nostro territorio, sventando rischi tremendi per l'ambiente. Capacità, quelle della Sava, che sono state spesso d'aiuto anche in situazioni calamitose al di fuori del territorio di San Giuliano Terme. Nell'occasione vorrei rinnovare il ringraziamento al presidente Gabriele Salvadori e a tutti i volontari".