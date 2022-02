Firmato un accordo tra Università di Pisa e ISSNAF

L’Università di Pisa ha recentemente siglato con l’Italian Scientists and Scholars in North America Foundation (ISSNAF), un accordo strategico, di durata triennale, con l’obiettivo di rafforzare e stimolare la nascita di progetti ed esperienze in ambito sia didattico che scientifico tra l'Ateneo e alcune tra le più prestigiose realtà scientifiche americane. ISSNAF è una autorevole organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 2007 da 36 scienziati (di cui quattro premi Nobel) la cui missione è connettere e potenziare la diaspora intellettuale italiana in Nord America e mantenere un’identità condivisa e una cultura comune all’interno di questa comunità.

La Fondazione ISSNAF si estende su tutti gli Stati Uniti e il Canada e può contare su una rete di migliaia di studiosi e ricercatori in molti campi accademici e diversi importanti istituti di ricerca in Nord America. Inoltre, a partire dall’anno della sua fondazione, ISSNAF ha facilitato le connessioni tra giovani ricercatori provenienti dall’Italia e la sua rete di studiosi nordamericani, organizzando eventi per promuovere il networking e facilitando la cooperazione accademica, scientifica e tecnologica tra l'Italia e il Nord America allo scopo di aumentare la visibilità e il prestigio della ricerca italiana in Nord America.

“L’accordo con ISSNAF - sottolinea Francesco Marcelloni, prorettore per la Cooperazione e relazioni internazionali dell’Ateneo - si inserisce fra le collaborazioni internazionali strette dall’Università di Pisa per realizzare azioni concrete a beneficio dei propri studenti e ricercatori. In particolare, la collaborazione consentirà lo scambio di ricercatori e docenti con prestigiose università americane e opportunità di formazione e studio presso queste università per alcuni studenti di lauree magistrali e di dottorato che verranno selezionati attraverso un bando. Inoltre, verranno effettuate azioni di promozione della ricerca dell’Ateneo in aziende e università americane attraverso l’organizzazione di workshop. Siamo molto orgogliosi di essere la prima università in Italia a stipulare un accordo di questo tipo con una fondazione che raccoglie tanti connazionali che hanno avuto successo negli USA e in Canada”.

“Sono lieta e onorata - aggiunge Cinzia Zuffada, presidente di ISSNAF - che l’Università di Pisa sia un partner di ISSNAF in questo percorso collaborativo che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo in Italia di una nuova generazione di ricercatori e manager della ricerca che abbiano un’ampia visuale arricchita dal contatto con ambienti e culture professionali diverse. Il processo che ISSNAF facilita di inserimento di giovani italiani in formazione, dentro esperienze di arricchimento presso università e centri di ricerca e sviluppo, costituisce un incredibile punto di forza per garantire una espansione della ‘capacity’ dell’Italia di partecipare pienamente alla economia della conoscenza”.