'Acque Tour': a Pontedera la festa finale con 400 alunni delle scuole

Martedì prossimo, 23 maggio, presso il Teatro Era di Pontedera, si terrà la festa conclusiva della ventunesima edizione di Acque Tour, il progetto di educazione ambientale per le scuole organizzato gratuitamente da Acque, gestore idrico del Basso Valdarno. Saranno circa 400 tra ragazzi e bambini delle scuole d’infanzia, primaria e secondaria inferiore che, insieme ai loro insegnanti, provenienti da tutto il Basso Valdarno a partecipare all’evento.

Il programma, a partire dalle ore 9, prevede l’esposizione e la visita alla mostra dei lavori delle classi partecipanti ad Acque Tour e al premio Buona da Bere, riservato alle opere più significative (ma non mancheranno attestati, riconoscimenti e gadget per tutti i partecipanti). Ci sarà spazio per la merenda e per tante attività ludico-didattiche, organizzate dall’associazione La Tartaruga (partner del progetto). Inoltre, grande attesa per le performance artistiche di Simona Gandola con le sue opere di sabbia e le bolle di sapone di Thomas Goodman. All’evento saranno presenti Giuseppe Sardu, presidente di Acque, e Mattia Belli, assessore all’Ambiente del Comune di Pontedera.

Acque Tour è il progetto di educazione ambientale per le scuole del territorio, organizzato ogni anno da Acque, con lo scopo di diffondere la conoscenza del ciclo tecnologico dell’acqua e il funzionamento del sistema idrico integrato tra le nuove generazioni: un mondo spesso 'sotterraneo' e poco conosciuto, ma che con Acque Tour viene svelato grazie ai tanti percorsi didattici fatti di laboratori in classe e visite guidate agli impianti di Acque. Durante l’anno scolastico che si avvia alla conclusione, Acque Tour ha coinvolto circa 6mila studenti, per 500 ore di interventi.