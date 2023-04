Truffa online: incassano seimila euro dalla vendita di fieno inesistente

E' accaduto a un malcapitato cittadino residente nel Comune di Casciana Terme Lari, ma la disavventura sarebbe potuta accadere a chiunque. L'esca a cui ha abboccato la vittima è stata la vendita di 400 quintali di fieno sul market place di Facebook: nel marzo del 2022 la merce è stata venduta al prezzo di 6mila euro. L'uomo, ignaro della truffa, ha versato la somma attraverso un bonifico sul conto corrente indicato dagli ideatori del raggiro senza vedersi mai recapitare il fieno.

La vittima così ha presentato la denuncia ai Carabinieri della stazione di Peccioli, che hanno avviato le indagini proprio dal bonifico emesso dall'uomo. Attraverso delle ricerche lunghe e dettagliate, durate molti mesi, i militari sono riusciti a risalire all'identità dei truffatori: si tratta di due cittadini stranieri e un italiano che sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di truffa in concorso.