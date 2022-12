L'auto 'speciale' costa troppo, l'appello di Davide: "Chiedo un piccolo aiuto"

L'indipendenza è quel valore che, troppe volte, diamo per scontato. Come se fosse un aspetto direttamente legato con la vita, un diritto acquisito. Non lo è per chi ha bisogni e necessità 'speciali', che troppe volte con l'etichetta di 'disabile' viene pensato come incapace di svolgere in autonomia tutte le azioni quotidiane che vengono svolte dalle persone cosiddette 'normali'.

E' quello che sta vivendo Davide Battaglia, 33enne pisano con un passato nella scuola del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo, costretto su una sedia a rotelle dalla nascita e obbligato, suo malgrado, a molte rinunce nella propria vita. Adesso Davide vorrebbe acquisire quella autonomia negli spostamenti quotidiani che per molti di noi è la normalità: guidare l'auto. Per farlo Davide ha bisogno di acquistare una vettura 'speciale', adibita alle sue necessità. Il costo, com'è ovvio intuire, è molto alto.

Davide così ha deciso di rivolgere un appello social a tutti i suoi amici e conoscenti, puntando sulla solidarietà per riuscire a intercettare anche il sostegno delle persone comuni. "Vorrei chiedere a tutti voi un aiuto; ho necessità di acquistare un'auto attrezzata per il trasporto disabili. Purtroppo non dispongo della liquidità per comprarla, ne posseggo le 'caratteristiche' per potermi accollare un prestito" è il suo sfogo..

"Non avendo idea dei costi da dover sostenere per questa spesa, ho richiesto un preventivo all'azienda Focaccia Group per l’acquisizione di un’auto nuova. Tengo a precisare che mi rendo disponibile ad accogliere soluzioni alternative rispetto al mio preventivo, purché siano funzionali e concrete, rispetto alla risoluzione della problematica in questione" aggiunge Davide..

"Il denaro raccolto verrà depositato su un conto a mio nome, già aperto alle Poste. Questi gli estremi: IT86A3608105138208671708729. Lascio, inoltre, di seguito, sia il mio contatto telefonico che il mio indirizzo e-mail, qualora mi si voglia contattare ed avere delucidazioni ulteriori rispetto a quanto suddetto o, altresi, propormi, come scritto in precedenza, idee diverse: cellulare 345763 0205; e-mail battadavide09@gmail.com. Mi auguro, con l'aiuto di tutti, si possa riuscire a trovare una soluzione che mi permetta di spostarmi in autonomia, migliorandomi la qualità di vita".