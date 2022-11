Rider acquista una bici alla stazione, ma è rubata: denunciato

Alle ore 16.20 di giovedì 3 novembre, durante il consueto pattugliamento della città, transitando in Borgo Stretto una pattuglia della Squadra volanti ha notato una bicicletta corrispondente alla descrizione contenuta nella denuncia di un furto, presentata circa dieci giorni fa. Così gli agenti hanno effettuato un controllo più approfondito. Nelle vicinanze del mezzo è stato identificato un cittadino bengalese, che ha ammesso di aver subito il furto della propria bicicletta tempo addietro e, dato che svolge il lavoro di rider e ha bisogno di un mezzo per il proprio lavoro, aveva comprato la bicicletta da un cittadino nordafricano in zona stazione per la somma di appena 30 euro. La bici è stata sequestrata e restituita al legittimo proprietario, mentre il giovane è stato denunciato per l’incauto acquisto del mezzo.