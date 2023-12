Il Comune di Ponsacco si candida all’acquisto di un’unità commerciale al piano terra del Condominio Bellavista di via Rospicciano. Durante l’ultima seduta del consiglio comunale, che si è svolta venerdì 29 dicembre, la maggioranza ha approvato l’autorizzazione all’acquisto di uno spazio che sarà utilizzato come magazzino, funzionale quindi alle esigenze dell’amministrazione comunale. Si tratta di uno spazio di 78 metri quadri comprati per un valore di diecimila euro.

In Consiglio comunale è stata discussa anche l’autorizzazione a partecipare all’asta giudiziaria per l’acquisto di un’unità immobiliare del condominio al primo piano dell’edificio C. La base d’asta è di 26mila euro.

"Si tratta - spiega il sindaco Francesca Brogi, con delega al bilancio - di un ulteriore passo dopo la liberazione dell’immobile. Una liberazione che sta procedendo e che intorno al mese di maggio sarà completata, contemporaneamente però il nostro obiettivo è portare avanti un progetto di riqualificazione del condominio Bellavista insieme alla Regione e a partner privati. Crediamo che acquistare appartamenti in centro città, in un luogo che nei prossimi anni sarà fulcro per importanti servi socio sanitari, possa avere significativi risvolti sociali. Per questo ci candidiamo ad acquistare un fondo commerciale che sarà il nostro magazzino comunale e che risponderà quindi alla carenza di spazi. Dall’altro lato parteciperemo all’asta per il primo appartamento ed entrare così a pieno nella seconda importante fase del grande progetto che ha riguardato e riguarda l’immobile".

L’idea è quella di destinare, ad esempio, una parte degli appartamenti a giovani coppie che verranno ad abitare a Ponsacco, magari potendo contare su un affitto calmierato. Progetti che possano dare una nuova luce all’edificio di via Rospicciano e che possano permettere di iniziare a scrivere una storia e un futuro diverso da quello che è stato fino ad ora.