Infopoint, servizi o più Municipale alla stazione: il Comune di Pisa interessato ad acquisire un fondo in viale Gramsci

Il Comune di Pisa è interessato ad acquisire un fondo in viale Gramsci, a fianco del PuntoSnai che ospita il presidio della Polizia Municipale, posto in vendita da Ferservizi per conto di Rete Ferroviaria Italiana. E' quanto esprime l’atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale nei giorni scorsi, in cui il Comune manifesta la volontà di acquisire, presentando il diritto di preferenza riservato agli enti pubblici statali e locali, l’immobile in viale Gramsci. L’atto di Giunta dà quindi mandato agli uffici comunali del Patrimonio di procedere con le verifiche tecniche propedeutiche alla redazione della proposta di deliberazione per l’acquisto, che è di competenza del Consiglio Comunale.

"L’avvio della procedura di acquisizione di un fondo in una zona come quella della Stazione - dichiara il vicesindaco, con delega Patrimonio, Raffaella Bonsangue - che è oggetto di importanti interventi di riqualificazione proprio in questo momento, è fondamentale per consolidare la presenza e l’attività dell’Amministrazione comunale nell’area. Confido in una pronta definizione del percorso nell’ambito dei rapporti con la società immobiliare Ferservizi, in modo da rendere concreta e attuale la nostra azione amministrativa".

Il fondo in viale Gramsci, che è parte del complesso immobiliare noto come 'Palazzina Bracci', con affaccio diretto sulla Piazza della Stazione, ha destinazione di negozio, ed è attualmente locata con attività di supermarket, dotata di magazzino, ripostiglio e servizi igienici. Dopo che Ferservizi ha ricevuto un’offerta per l’acquisto dell’immobile per un prezzo di 125mila euro (oltre Iva al 22%), che ad oggi costituisce il valore di riferimento dell’immobile, come previsto dalla normativa, il Comune può esercitare un diritto di preferenza all’acquisto, avendo dichiarato che sussiste l’interesse pubblico all’acquisizione dell’unità immobiliare per la sua futura destinazione a sede di uffici per lo svolgimento di funzioni istituzionali per informazioni turistiche, servizi al cittadino o presidi di polizia locale.