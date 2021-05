Addio Luciano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Luciano Modica è stato un matematico di grande valore, un docente apprezzato da generazioni di studenti, un Rettore che ha guidato con autorevolezza la nostra Università in anni di grandi trasformazioni. Impegnato nella politica, nel senso più nobile della parola, è stato Senatore e Sottosegretario al Ministero dell'Università e della Ricerca. Da tanti anni era membro del Comitato d'Onore dell'ANPI. Nonostante i gravosi impegni, quando c'era necessità di lui, non si tirava mai indietro. Le sue competenze ed il suo grande prestigio erano sempre a disposizione della nostra Associazione. Energico e vitale, poteva dare ancora molto. Un triste destino ce lo ha portato via. In questo momento di dolore, il Comitato provinciale dell'ANPI è vicino ai suoi familiari e a quanti gli hanno voluto bene.



Bruno Possenti, presidente provinciale ANPI Pisa