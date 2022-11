Il Parco aderisce alla campagna Coldiretti contro il cibo sintetico

A San Rossore si prepara il mercatino con i prodotti del Parco. L'Ente aderisce alla campagna di Coldiretti contro il cibo sintetico e promuove i prodotti genuini del territorio. Sabato 10 e domenica 11 dicembre a San Rossore si svolgerà il mercatino dei prodotti tipici del Parco. Miele di spiaggia, pinoli, pecorino, lumache, vino, ceci e verdure e non solo: dopo aver partecipato lo scorso ottobre al 'Pisa Food & Wine Festival' con uno stand dedicato, nuova iniziativa dell'Ente con il gruppo dei produttori del Parco.

Saranno due giorni dedicati ai sapori del territorio, alimenti che nascono con pratiche sostenibili e attente all'ambiente, prodotti all'interno del Parco con garanzia di qualità. "Vogliamo rilanciare i prodotti autentici e genuini del Parco, una ricchezza inestimabile di gusto e saperi. L'obiettivo è di farli conoscere e apprezzare sempre di più, promuovendo l'attività degli agricoltori che operano dentro il territorio del Parco - spiega il presidente dell'Ente Lorenzo Bani - Un'adesione attiva alla campagna di Coldiretti contro il cibo sintetico, un'iniziativa concreta che coinvolge la comunità, dai produttori ai consumatori".

La campagna di Coldiretti vuole promuovere una legge che vieti la produzione, l’uso e la commercializzazione del cibo sintetico in Italia, per evitare che gli alimenti creati in laboratorio, poco sostenibili e atipici, si diffondano come già rischia di accadere negli Stati Uniti, mentre a breve ci saranno le prime richieste alla Commissione Europea.