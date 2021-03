Sciopero trasporto merci e logistica, sindacati soddisfatti: "In Toscana oltre il 75% di adesione"

"Grande successo per lo sciopero generale del settore merci e logistica indetto a livello nazionale da Fit-Cisl, Filt-Cgil e Uiltrasporti. In Toscana (circa 80.000 i lavoratori coinvolti) i lavoratori hanno fatto sentire la loro voce nei presidi di Calenzano, Scandicci, Montopoli Valdarno e Livorno con un’adesione sopra il 75%, con punte del 90%". E' quanto segnala la Uil circa lo sciopero odierno del comparto logistica e trasporto merci, indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti contro il taglio dei diritti dei lavoratori e per il rinnovo del contratto nazionale. “C’è stata una risposta straordinaria da parte dei lavoratori - spiega Lanfranco Ricci, segretario Uiltrasporti Toscana - è inaccettabile il taglio indiscriminato del costo del lavoro chiesto dalle associazioni datoriali. Sono irricevibili le proposte di riduzione del pagamento della malattia, non pagamento delle festività cadenti di sabato e domenica, eliminazione della clausola sociale in caso di cambio di appalto, maggiori flessibilità per il personale viaggiante, riduzione del diritto di sciopero, utilizzo dello staff leasing (interinale a vita). Se non si troverà un terreno comune di confronto, continueremo con la mobilitazione. I diritti dei lavoratori non possono essere messi in discussione”.

Sulla stessa lunghezza d'onda la Cgil: “La partecipazione dei lavoratori alla giornata dimostra quanto sentano la vertenza: sono arrabbiati e delusi perché, dopo aver avuto un ruolo essenziale in questa pandemia portando beni nelle case della gente, non viene riconosciuto il valore del loro lavoro - dice Gabrio Guidotti di Filt Cgil Toscana - il tutto mentre le aziende hanno fatto enormi profitti. Dopo una giornata come quella di oggi, che ha certificato la determinazione e la compattezza dei lavoratori, ci aspettiamo che riparta seriamente la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale e che vada a buon fine. Senza risposte, ci saranno altri scioperi e altre mobilitazioni”.

E anche la Cisl: “Il trasporto merci in quest’ultimo periodo si è molto rafforzato e sviluppato, diventato con tutta evidenza un asse portante del Paese e della Toscana e garantendo durante la pandemia l’approvvigionamento dei beni di prima necessità e anche di altra natura, sostenendo e facendo sentire meno soli i cittadini confinati dentro le proprie abitazioni - dice Stefano Boni, segretario generale Fit-Cisl Toscana - nella nostra regione si contano almeno 80.000 addetti distribuiti su circa 12.000 imprese medio piccole, insomma un settore importantissimo per la movimentazione delle merci e per lo sviluppo del territorio”.

“Al tavolo di trattativa - aggiunge Boni - le associazioni datoriali hanno presentato una serie di richieste irricevibili, come revisione della clausola sociale nei cambi appalto, decurtazione del trattamento economico di malattia, ulteriore flessibilità per il personale non viaggiante, abolizione degli scatti di anzianità, riduzione delle giornate di ferie, riduzione permessi retribuiti, abolizione del pagamento delle festività, regolamentazione del diritto di sciopero, rifiuto di adeguati riconoscimenti salariali. Proposte che mortificano il lavoro, spingendo i lavoratori verso retribuzioni sempre più basse, senza diritti contrattuali e sindacali e turni di lavoro insopportabili”.

“Per questo - conclude il segretario Fit - la mobilitazione continuerà, anche con eventuali altri scioperi, fintanto che proseguirà l’atteggiamento dilatorio da parte delle associazioni datoriali e queste proposte non verranno ritirate. Il nostro obiettivo è rinnovare il contratto e soprattutto che ci sia un riconoscimento dell’intera categoria in termini di diritti, di salario e di professionalità per rilanciare il settore e la buona occupazione”.

Domani, martedì 30 marzo, sarà infatti ancora sciopero, sempre indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti, per quanto riguarda le imprese di autotrasporto.

