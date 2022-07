Aeroporti, sciopero nazionale di 4 ore: possibili disagi

Nuovo sciopero per il settore aeroportuale per domenica 17 luglio, 4 ore di agitazione nazionale indetta da Usb Lavoro Privato insieme ad uno sciopero locale promosso da Cgil-Uil-Ugl e Usb, dalle ore 14 alle ore 18. Toscana Aeroporti e Toscana Aeroporti Handling avvisano che potranno essere possibili modifiche alla normale attività operativa. Probabili i disagi, in quando sarà coinvolto dall'astensione dal lavoro, oltre ai controllori di volo, anche il personale delle compagnie aeree Easyjet, Volotea, Ryanair e le controllate della low cost irlandese, Malta Air e Crewlink. Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti, i passeggeri possono consultare i siti internet degli scali di Firenze e Pisa alla pagina 'voli in tempo reale' o contattare la propria compagnia aerea.

Sulle ragioni dello sciopero, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs specificano che "il Ccnl è scaduto da 7 anni, le associazioni imprenditoriali tornino responsabilmente al tavolo per riconoscere la professionalità di centinaia di migliaia di addetti e definire aumenti economici congrui e dignitosi. La nuova giornata di sciopero segue l'iniziativa del 2 maggio scorso. In migliaia hanno sfilato per le strade della capitale alla manifestazione nazionale contro lo stop dei negoziati per il rinnovo del Ccnl, dopo il fallito tentativo di conciliazione con le associazioni imprenditoriali di settore Assiv, Univ, Anivip, LegaCoop Produzione e Servizi, Agci Servizi e Lavoro, indisponibili a trovare la quadra sull’aumento salariale".

"Si tratta di lavoratrici e lavoratori - insistono le segreterie nazionali - esposti quotidianamente al pericolo e alle logiche del massimo ribasso, stremati dallo stato in cui versa il settore dove si assiste quotidianamente alla costante violazione delle norme di legge e dei contratti anche in tema di salute e sicurezza. Salari insufficienti, turni di lavoro massacranti e insostenibili fanno il paio con la mancata applicazione delle previsioni contrattuali su permessi e giornate di riposo mentre ai lavoratori viene richiesta una professionalità elevata a fronte di retribuzioni ferme al 2015".