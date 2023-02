Aeroporto e appalti: "Si faccia una trattativa per l'assunzione diretta di tutta la forza lavoro"

L'assemblea dei lavoratori Cft nell'appalto Galilei ha deciso di continuare le mobilitazioni fino a quando "non arriverà la certezza della assunzione diretta di tutta la forza lavoro da parte di Toscana Aeroporti, Consulta e Toscana Aeroporti Handling".

"L'annuncio delle società gestrici di reinternalizzare i servizi - spiegano in una nota Cgil e Cub appalto Cft - non è ad oggi suffragata da fatti, da un testo scritto che assicuri la certezza occupazionale per i 140 lavoratori degli appalti Cft tra Pisa e Firenze. Le società ad oggi stanno parlando del futuro degli scali senza coinvolgere i lavoratori stessi e le organizzazioni sindacali presenti".

I lavoratori della Cft hanno sospeso per 15 giorni lo stato di agitazione in attesa di essere convocati ad una trattativa. Qualora non accadesse "andremo allo sciopero". A sostegno di queste istanze una delegazione dell'appalto sarà presente al consiglio comunale di Pisa di martedì 7 febbraio che tratterà delle questioni aeroportuali.