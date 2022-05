Saltano i controlli e corrono verso gli imbarchi, scatta il piano anti-terrorismo: aeroporto evacuato

Momenti di paura all'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa intorno alle 15 di oggi, domenica 1 maggio, quando due persone, come riportano i colleghi di LivornoToday, hanno tentato di eludere i controlli al metal detector correndo fino agli imbarchi. Immediato l'intervento del personale di sicurezza dello scalo pisano che ha bloccato i soggetti sospetti facendo poi scattare il piano anti-terrorismo. I passeggeri rimasti a terra sono stati fatti uscire dall'aeroporto e rientrare soltanto dopo oltre un'ora e mezzo, lamentando tuttavia una comunicazione inadeguata per la situazione.

Tra questi una livornese che a LivornoToday racconta la propria disavventura: "È successo tutto in poco tempo - dice Virginia - e l'intervento della sicurezza è stato immediato. Quello che mi preoccupa è stata la gestione successiva, una pessima comunicazione per consentire la miglior evacuazione dello scalo. Adesso sembra tutto rientrato, io sono sull'aereo ma c'è grande confusione all'interno dell'aeroporto con le persone che non sanno ancora quando riusciranno a partire".