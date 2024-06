Toscana Aeroporti e flydubai celebrano il secondo anno di operatività della tratta Pisa-Dubai. A partire da giugno 2022, mese di inizio delle prime attività della compagnia nella Regione, flydubai, grazie alle 3 frequenze settimanali operate su base annua, ha permesso ai passeggeri toscani di viaggiare verso il più importante hub mondiale, offrendo anche coincidenze via Dubai con oltre 20 destinazioni dall’aeroporto di Pisa, favorendo l’accesso a numerose località internazionali e consolidando il ruolo dello scalo come hub strategico per esplorare nuove mete.

Grazie alle coincidenze immediate offerte dall’aeroporto Galileo Galilei, i passeggeri possono raggiungere facilmente destinazioni come le Maldive (Male), la Tanzania (Zanzibar e Dar Es Salaam), Langkawi e Penang in Malesia, l'Oman (Muscat e Salalah), l'Arabia Saudita con 11 rotte, il Nepal (Katmandu), lo Sri Lanka (Colombo), il Bangladesh (Dacca) e il Pakistan (Sialkot).

Fondata nel giugno 2009, flydubai ha costruito una rete che oggi conta oltre 125 destinazioni in 58 paesi, servite da una flotta di 87 aeromobili. Attraverso un network in continua espansione, la compagnia punta ad abbattere le barriere del trasporto aereo, promuovendo flussi commerciali e turistici e migliorando la connettività tra culture diverse.

Toscana Aeroporti scrive in una nota: "Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati raggiunti insieme a flydubai e delle prospettive di sviluppo e crescita per il futuro. Questo traguardo contribuisce in maniera significativa alla nostra missione di migliorare la connettività globale e di offrire ai nostri passeggeri opportunità di viaggio sempre più ampie e accessibili. La fiducia che riceviamo dalle compagnie ci stimola a continuare a investire nello scalo, per fornire il miglior servizio possibile ai nostri passeggeri e garantire la massima attrattività e competitività anche attraverso lo sviluppo infrastrutturale".

Aeroporto: confermato il collegamento Pisa-Dubai